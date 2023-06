En las últimas horas se conoció que Huberth Bodhert, luego de quedar eliminado con el Alianza Petrolera, estaría cerca a firmar con Independiente Santa Fe.

Sin embargo, el mismo técnico habló en rueda de prensa luego de empatar 1-1 ante Águilas Doradas y quedar eliminado del torneo colombiano. Allí nunca habló del ‘Cardenal’; por el contrario, se notó firme para continuar con el aurinegro.

La continuidad mía en Alianza Petrolera creo que no ha tenido ninguna amenaza, yo he tenido una buena relación con los directivos, he sido una persona que ha dado lo mejor por la institución. Mi continuidad está aquí, nos sentaremos con los directivos sobre lo que hay que mejorar, es el orden de las cosas”, dijo Bodhert en conferencia de prensa.

Luego el periodista Felipe Sierra manifestó que está muy cerca de concretarse lo de Bodhert con el ‘Cardenal‘; incluso le habían pasado informe de los jugadores para que comenzara a trabajar.

Ante todo estos rumores, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló con El Tiempo y allí confesó que Huberth es un técnico que le gusta, pero que no ha hablado con él.

“Yo nunca he hablado con Bodhert. Lo he visto un par de veces y nos hemos saludado. He hablado con Carlos Orlando Ferreira, el presidente de Alianza, y le dije que me encanta ese técnico. Pero él tiene que resolver su situación allá. Si decide quedarse, pues se quedará. Si queda libre, pues hablaremos con él”, dijo Méndez.