Hugo Rodallega habló con Blog Deportivo, de Blu Radio, sobre los objetivos de Independiente Santa Fe y la nómina que hay de cara a las finales.

El delantero, que después de un más de un mes de incapacidad regresó con gol ante Deportivo Pereira, se encuentra motivado para lo que viene en el ‘Cardenal’ y confía en clasificar a los ocho y luego pensar en el título, algo que no será nada fácil.

“Santa Fe tiene una obligación ni la berraca de entrar en los ocho. El hincha tiene que confiar en este equipo, a veces quieren ver a otros jugadores, pero es lo que hay. Es un equipo que se ha mantenido entre los ocho, está comprometido. Una vez entre a los ocho, ya es todos contra todos. La ambición del título está. Vamos paso a paso”, comenzó el goleador del León que ha marcado 13 tantos en el 2023.

Es consciente que por momentos no se ha jugado bien y han habido críticas masivas. Al respecto dijo que eso se habla en la interna: “Acá nos hemos sentado, nos hemos dicho las cosas en la cara. Tenemos claro que no somos un grupo de jóvenes que recién están empezando en esto. Santa Fe es un equipo grande y como institución tenemos que tenerlo claro. Estamos obligados a ganar, clasificar y por supuesto pelear título. Por mucho que no se juegue bien, siempre intentamos que las cosas funcionen”.

Finalmente concluyó que esperan hacer como mínimo 9 puntos para confirmar su clasificación en las 6 fechas que les resta y así con 31 unidades estar en la fiesta de los ocho.

Rodallega será inicialista este miércoles cuando, con una nómina mixta, el león reciba en El Campín a Deportivo Pereira por la ida de los cuartos de final de Copa BetPlay.

