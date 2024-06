Independiente Santa Fe vive un momento inmejorable en el fútbol profesional colombiano, pues de la mano de Pablo Peirano encontró una regularidad importante, fue el equipo con mejor rendimiento de los cuadrangulares semifinales y por eso volvió a una final de Liga BetPlay después de cuatro años.

De hecho, la emoción está tan alta que la conexión entra la hinchada con los jugadores, cuerpo técnico y directivas está mejor que nunca y por eso es que hay tanta ilusión por parte de todos durante los últimos días.

Es más, hasta el presidente del equipo, Eduardo Méndez, aseguró que el trato con él ha cambiado considerablemente, al punto de que los que lo insultaban hace apenas unos meses, ahora lo felicitan y le agradecen por su gestión.

En diálogo con ‘El Alargue’ de Caracol Radio, Méndez explicó que ahora puede salir un centro comercial a comer y que no se siente atacado como sucedía a principio de año.

“Sí, hace seis meses salía a un centro comercial, y de diez, diez me recordaban a mi mamá, me pedían que me fuera. Hoy en día, salgo al mismo centro comercial y esos diez me piden fotos. Cambió totalmente el ambiente, la vida”, dijo el presidente de Independiente Santa Fe.