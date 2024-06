Por: El Colombiano

En medio de la plenaria del Concejo de Bucaramanga, el concejal Tito Rangel hizo una inusual intervención al solicitar boletas de cortesía para asistir a un partido de fútbol, un comentario que no pasó desapercibido.

Se trata de la final de la Liga BetPlay entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, que se jugará el próximo sábado 8 de junio en el estadio Alfonso López en la capital del departamento de Santander.

De manera pública, el funcionario le solicitó al presidente de la sesión “aquí como concejal en la plenaria (…) pueda enviar una solitud a Indersantander que puedan hacerle llegar al concejo municipal también las cortesías a este concejo que siempre está motivando y liderando el movimiento del Atlético Bucaramanga y el concejo también se lo merece”, señaló.

“Yo creo que debe ser honrado nuestro liderazgo municipal”, fue la intervención del concejal que generó críticas y debate entre la ciudadanía.

En la sesión de la plenaria se discutía la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, “Bucaramanga Avanza Segura”.

#Bucaramanga | Polémica tras la intervención del concejal de Bucaramanga, Tito Rangel, cuando en medio de plenaria pidió que les dieran boletas de cortesía para poder asistir al partido de la final del FPC entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. pic.twitter.com/BHhm2VlkPE — W Radio Colombia (@WRadioColombia) June 5, 2024

La petición de Rangel generó una ola de comentarios en redes sociales. “Que hace pidiendo cortesías, será que no le alcanza la plata”, “pidiendo boletas gratis, no sea abusivo”, “si con el sueldo que cobra no quiere pagar una entrada, qué presuntas irregularidades cometerá por cosas más grandes”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Hasta el momento, el funcionario no se ha pronunciado frente a este hecho.

