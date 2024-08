Independiente Santa Fe retomó la senda del triunfo y se ubica en la parte alta de la clasificación. Sin embargo, no todo es positivo, y es que el plantel sufrió una sensible baja de cara a los próximos duelos.

Pues al comienzo de semana, el delantero Agustín Rodríguez sufrió una fractura de clavícula en un entrenamiento. Ahora bien, el uruguayo estará ausente de la competencia durante un mes.

(Vea también: Cómo quedó la tabla del descenso con la derrota del Deportivo Cali; hinchas, preocupados)

Así las cosas, el periodista Mariano Olsen confirmó el parte médico del jugador a través de una conversación.

El atacante no necesitará intervención quirúrgica debido a que no hubo desplazamiento del hueso. Además, en un lapso de 30 a 45 días estará a disposición del cuerpo técnico.

“Mi fractura de clavícula no necesita cirugía, ya que no hubo desplazamiento del hueso. Con una buena cicatrización se forma un callo óseo y podría estar listo en 30/45 días. Mañana mismo empiezo la recuperación en Tenjo”. Le aseguró al comunicador.

