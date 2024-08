Por: Familia Cardenal

La reciente victoria de Independiente Santa Fe sobre Deportivo Cali, con un contundente 3-1, ha generado comentarios positivos en el mundo del fútbol colombiano.

Santa fe, que se posiciona como cuarto en la tabla con 12 puntos de 15 posibles y líder en la reclasificación con 65 unidades, sigue demostrando un nivel excepcional en la Liga BetPlay 2024-II.

Uno de los análisis más destacados sobre esta victoria provino del reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien se pronunció al respecto en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, este miércoles 21 de agosto.

Carlos Antonio Vélez elogia a Santa Fe: “El mejor equipo del año”

Carlos Antonio Vélez, quien criticó a Junior, no escatimó en elogios hacia Santa Fe tras su actuación ante Deportivo Cali. En su análisis, Vélez destacó la consistencia y el estilo de juego del equipo capitalino, calificándolo como el mejor equipo del año en el campeonato.

“El mejor equipo del año en el campeonato. En la temporada pasada lo dije y me cayeron rayos. Ha sido el mejor equipo del año, miren la reclasificación. Es un equipo identificable. No se mete dentro de los palos para sacar resultados. No es tramposo, no es marrullero. Juega al fútbol, juega bien, regular o mal, pero parte de un modelo de juego afianzado”, comentó Vélez.

Además de destacar su rendimiento en la reclasificación, Carlos Antonio Vélez también se refirió a la solidez táctica del equipo dirigido por Pablo Peirano. “Juega con 5 en el fondo, 3 en el medio y 2 en punta. Ayer improvisó a (Edward) López por izquierda y tuvo variantes que le permiten hacer eso… En términos generales, es un equipo aceitado y en bloque te ataca”.

“Santa Fe, de lejos, lo superó. Dio un golpe de autoridad y dijo quién era, hasta hoy, el mejor del campeonato”, concluyó Vélez, resaltando la capacidad del equipo para adaptarse a diferentes situaciones de juego y dominar a sus rivales.

