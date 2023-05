Por la crisis de resultados que tiene Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, que se agravó el jueves luego de que perdió 2-0 con Universitarios de Perú, en la mañana de este viernes se especuló en redes sociales con la supuesta salida del entrenador Harold Rivera.

(Vea también: “No tuvieron una chance de gol”: técnico de Universitario, después de aplastar a Santa Fe)

Incluso, circuló un supuesto comunicado de prensa que había sido emitido desde el área de comunicaciones del cuadro cardenal, en el que se confirmaba la noticia de que Rivera, presuntamente, había renunciado a ser el entrenador del cuadro rojo. Pero no fue así.

En la tarde de este viernes, las directivas del club capitalino le confirmaron a periodistas que trabajan en la capital del país que el comunicado era falso y que Rivera sigue siendo el entrenador de Santa Fe y estará dirigiendo al cuadro rojo en el clásico bogotano que se disputará este fin de semana.

🚨 El comunicado que rueda por las redes sociales anunciando la renuncia de Harold Rivera en #SantaFe es falso. El entrenador se queda, por ahora 🔴⚪️ 👀 Desde el club comunican que se respalda el proceso y confían en que se revertirá la situación deportiva pic.twitter.com/yDiY5uIe2Y — Pipe Sierra (@PSierraR) May 5, 2023

Santa Fe llega urgido de una victoria al duelo contra Millonarios. Aunque de momento se ubica en la octava casilla de la Liga colombiana con 23 puntos, aún no tiene seguro un cupo en los cuadrangulares semifinales, sino que es uno de los 9 equipos que pelean por los siete puestos que están disponibles (el único clasificado hasta el momento es Águilas Doradas).

Qué dijo Gustavo Petro sobre Harold Rivera

En medio de la polémica que se armó por la supuesta renuncia de Rivera en Santa Fe, varios hinchas del cuadro rojo aprovecharon para manifestar en redes sociales su descontento con el rendimiento que ha tenido el equipo en los últimos días y pedir que sacaran al entrenador.

Uno de ellos fue Daniel Samper Ospina, quien con el jocoso estilo que lo caracteriza, invitó al presidente Gustavo Petro para que interviniera en la situación. “Como jefe de Estado, Petro también es jefe de Santa fe y debería ordenar la destitución de Harold Riviera”.

Como jefe de estado Petro también es jefe de Santa fe y debería ordenar la destitución de Harold Riviera. https://t.co/KIUytmSKo6 — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) May 5, 2023

El primer mandatario de los colombianos respondió, en el mismo tono jocoso, que él no podía intervenir porque el cuadro rojo no está bajo el dominio de la presidencia de la República. “Mi querido Daniel, el Santa Fé no es del Estado. Hay una separación en un país democrático entre Estado y Sociedad. La dueña del Estado es la Sociedad, es decir: “El Pueblo”.

Mi querido Daniel, el Santa Fé no es del Estado. Hay una separación en un país democrático entre Estado y Sociedad. La dueña del Estado es la Sociedad, es decir: "El Pueblo". https://t.co/KjIHMfoXKF — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2023

El escritor respondió de nuevo: “Mi querido presidente, por amor a dios: no lo eche en saco roto; algo debe poder hacerse en el Plan Nacional de Desarrollo que le permita quitar a ese DT; merecemos un entrenador que, como usted, quiera hacer cambios, en especial en el medio campo; que juegue con las reservas como si fueran las del petróleo; !que nos liberen del yugo de los millonarios! Así toque estatizar al equipo, por favor, !hágase cargo de él, saque a Rivera!”.

Mi querido presidente, por amor a dios: no lo eche en saco roto; algo debe poder hacerse en el Plan Nacional de Desarrollo que le permita quitar a ese DT; merecemos un entrenador que, como usted, quiera hacer cambios, en especial en el medio campo; que juegue con las reservas… — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) May 5, 2023

(Lea también: Rodallega pone la cara y pide disculpa a hinchas de Santa Fe por derrota en Sudamericana)

Finalmente, le pidió a Petro que, si no podía mediar para que se hiciera efectiva la renuncia de Rivera de la dirección técnica del cuadro rojo, entonces que por lo menos ordenara, vía decreto, que Hugo Rodallega fuera titular en todos los juegos.