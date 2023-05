Este jueves 4 de mayo, Independiente Santa Fe tendr谩 su tercer partido del grupo G de la Copa Sudamericana, el cual podr铆a darle el liderato de la zona, teniendo en cuenta el resultado entre Gimnasia de la Plata y Goi谩s (0-2).

(Vea tambi茅n:聽Santa Fe y Universitario tendr谩n que matar o morir; hubo resultado sorpresa en su grupo)

As铆 pues, el conjunto que dirige Harold Rivera deber谩 salir a buscar los tres puntos en territorio peruano para alcanzar la cima del grupo y encarrilar la clasificaci贸n a la siguiente ronda.

No obstante, el 鈥榣e贸n鈥 no la tendr谩 f谩cil, pues se medir谩 ante Universitario, de Lima, actual l铆der del campeonato peruano. Cabe recordar que este partido no va por ESPN y se podr谩 ver en Colombia por DirecTV (DSports).

C贸mo va el partido Universitario vs. Independiente Santa Fe

A continuaci贸n, siga en Pulzo el minuto a minuto de este duelo clave de Copa Sudamericana:

聽

8:37 p.m 2023-05-04T20:37:10-05:00 ID: xwtlj As铆 sale el 鈥楲e贸n鈥 en Lima Ac谩, la n贸mina de Santa Fe para su juego ante Universitario, por Copa Sudamericana. Esta es la n贸mina del Le贸n 馃 que enfrentar谩 desde las 9:00 pm a Universitario por la @Sudamericana 馃弳.#VamosSantaFe 馃嚠馃嚛 pic.twitter.com/QOLVj4oLeP 鈥 Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 5, 2023

聽

7:59 p.m2023-05-04T19:59:07-05:00 ID: ixrwz As铆 formar谩 Universitario 馃搵 鉁嶏笍 饾棲饾棞 饾棦饾棛饾棞饾棖饾棞饾棓饾棢 饾棙饾棥 饾棖饾棓饾棪饾棓 馃弳 @Sudamericana #ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/s0BaMr6uWh 鈥 Universitario (@Universitario) May 5, 2023

聽

7:47 p.m2023-05-04T19:47:41-05:00 ID: mvtax Santa Fe ya est谩 en el Monumental de Lima, para enfrentar a Universitario 隆Ya estamos en el Monumental! Vamos por #LaGranConquista 馃弳 pic.twitter.com/Z4MdhnOyfX 鈥 Independiente Santa Fe (@SantaFe) May 5, 2023

聽