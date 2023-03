Este viernes hubo rueda de prensa en la sede de Independiente Santa Fe y allí el DT Harold Rivera entregó declaraciones de cara al clásico bogotano 311 ante Millonarios.

Ambos equipos llegan a este derbi estando dentro del grupo de los ocho, algo que motiva a Rivera de cara al juego del domingo ante su rival de patio.

¡Se viene el Clásico 311 🇮🇩! Nos vemos el domingo en El Campín 🦁. Entradas disponibles 👉 https://t.co/lQBi4UHr9D 🎟️. pic.twitter.com/muqKrPPcRW — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 24, 2023

“Es un partido distinto a todos, ante el rival del patio, un equipo que anda bien, que su último partido lo ganó de buena manera contra el Deportivo Pasto. Es un partido que nos coge a nosotros en un mejor nivel al que iniciamos y eso hace que sigamos creyendo en poder conseguir cosas importantes, que el equipo siga creciendo. Como siempre se ha dicho, no se juegan, sino que se ganan, estamos con esa consigna de sumar los tres puntos que nos permitan seguir subiendo en la tabla”, dijo Rivera sobre Millonarios.

Y agregó que no cambiará nada. “La misma idea continúa, yo no voy a cambiar de la noche a la mañana lo que vengo haciendo, además la idea de juego he tratado de impregnársela a los jugadores, de día a día mejorarla, así cambie la estructura. La idea no la cambio, de ser un equipo intenso, de hacer presión, de intentar hacer posesiones largas. A pesar de las bajas de Millonarios, es un equipo que lleva un proceso, Alberto Gamero va para cuatro años con Millonarios y eso hace que conozca su equipo”.

¿Jugará con línea de 3 0 4?: “Los últimos compromisos hemos jugado con línea de cuatro, además porque hemos tenido jugadores lesionados; en Barranquilla jugó David Ramírez que jugó de buena manera, llevamos jugamos que nos podían apoyar en las posiciones; creo que nos ha dado resultados la línea de cuatro”.

Finalizó hablando sobre Hugo Rodallega y su momento: “Son situaciones, eso es lo bueno del fútbol. Tener jugadores que empiezan a tener un mejor nivel, vean lo de Hugo que él no llegó bien, y él lo sabe, lo hemos hablado. Venía de una para sin entrenar, la idea es que se vaya entrenando, que vaya adquiriendo su mejor forma deportiva, es un gran profesional. Y lo mismo Wilson Morelo, la competencia sana, y saber que tenemos jugadores que en cualquier momento desequilibran”.