Con 41 años de edad, Aldo Leao Ramírez habló nuevamente de su paso por Independiente Santa Fe, asimismo, después de 17 años el centrocampista reveló los detalles que forzaron su salida del cuadro ‘Cardenal’ para fichar por Atlético Nacional.

El samario debutó con el ‘León’ en 1999, desde ese entonces mostró sus cualidades en el terreno de juego. También llegó a integrar las convocatorias de la Selección Colombia.

Entre tanto, la hinchada santafereña no perdonó al exjugador tras marcharse al elenco antioqueño y mas por el contexto en el que acontecieron los hechos.

Venía siendo una de las figuras del equipo y en 2005 volvían a una final. En aquel compromiso Aldo no fue protagonista y el ‘León’ terminó perdiendo 2-0; días después fue presentado como fichaje de Atlético Nacional.

Para el hincha de Santa Fe fue considerado como un acto de traición, con el pasar del tiempo le siguen reprochando y mas si se mira que en Nacional se consagró campeón en múltiples ocasiones.

En las últimas horas, en el Vbar de Caracol Radio Aldo Ramírez destapó los detalles que forzaron su salida de Santa Fe donde señaló que fue en contra de su voluntad.

#ElVbarCaracol 🦁¿Le rompió el corazón a los hinchas de Santa Fe? 🗣️”Mi salida de Santa Fe no dependió de decisiones mías, algo difícil de entender por el hincha” 📻Sintonícenos lunes a viernes de 2 a 4pm en @CaracolRadio pic.twitter.com/bCK8ELS5MY — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 23, 2023

“Vivo agradecido con esa institución (Independiente Santa Fe) fue la que me dio la oportunidad de conocerme en el fútbol y profesionalmente también, me tocaron momentos difíciles, sin embargo, existen detalles que los hinchas no conocen, sabemos que todo es difícil que salga a luz pública, pero fue una compleja situación porque mi salida en Santa Fe fueron decisiones que ajenas a mí, fueron decisiones de una directiva que en su momento necesitaban dinero, son cosas difícil de entender para el hincha, pero son cosas que suceden en el fútbol”.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.