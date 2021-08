Sandra Lorena Arenas, que hoy se ganó una medalla de plata por la prueba de los 20 kilómetros de marcha femenina, empezó a formarse como atleta de esta disciplina a los 15 años, cuando le quería hacer una “chanza” a un compañero que practicaba esta modalidad, contó ella a una entrevista en ‘La red’.

“No me gustaba [la marcha]. Era como un poco chistosa. Cuando lo hizo, él me dijo que lo hacía muy fácil, que podía hacer buenas cosas en el deporte, que lo intentara. Insistió mucho, acepté la propuesta y he tenido muy buenos resultados”, contó la colombiana, que fue la primera atleta del país que se clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

¿Quién es Sandra Lorena Arenas, medalla de plata en los JJ. OO. de Tokio 2020?

La marchista, de 27 años, nació en Pereira, creció en el departamento de Quindío y se formó en la marcha en Antioquia, reveló en el mismo programa.

La colombiana, que no estaba entre las favoritas para integrar el podio de los Juegos Olímpicos, ha cosechado grandes logros en su carrera deportiva, donde se consagró como la quinta mejor marchista del mundo.

Alguno de los títulos que Arenas tiene son:

Campeona del mundo en marcha atlética en Saransk (2012)

Campeona mundial juvenil en Barcelona (2013)

Campeona en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (2017)

Campeona de los Juegos Panamericanos Lima (2019)

Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La risaraldense le entregó la quinta medalla a Colombia en las justas de Japón y, por primera vez en la historia, el país obtiene 4 preseas plateadas en unos Juegos Olímpicos.

Los colombianos que se han subido en el podio de Tokio 2020 son: