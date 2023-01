El nacido en Caracas, Salomón Rondón, lleva dos temporadas sin protagonismo en su actual equipo, Everton. Aunque con su seleccionado es una pieza clave, con el equipo inglés es uno más de la plantilla, incluso, sale del banquillo cuando los partidos están definidos o están expirando. El no tener minutos de juego lo ha llevado a anotar pocos goles y la prensa inglesa relata que, su relación con el español Rafa Benítez no es la mejor.

Quien ha sido el mejor jugador en los últimos años de la selección de Venezuela, se encuentra pasando por un mal momento deportivo, y según medios locales e internacionales, este no vería con malos ojos retomar su protagonismo en tierras suramericanas. Aunque aspira a llegar a un equipo de renombre, él y su representante no ven con malos ojos su posible arribo al balompié paisa.

En Atlético Nacional no prenden mucho las alarmas con este posible fichaje, ya que actualmente el club más representativo de Antioquia no pasa por un buen momento deportivo y administrativo, lo que agoniza la posibilidad de que este goleador arribe al elenco ‘Verdolaga’. Pero no se puede descartar su llegada, ya que el delantero está en busca de minutos, y actualmente el ‘Rey de Copas’ no tiene jugadores determinantes en esa posición.

Los aficionado del DIM ven con más posibilidades la llegada del venezolano, ya que en los últimos días, las redes sociales del Independiente Medellín han estado publicando contenido con relación a un posible fichaje de lujo.