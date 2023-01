Desde el pasado martes Atlético Nacional inició su pretemporada de la mano de Paulo Autuori. Con los nuevos refuerzos y el regreso de jugadores que estaban en condición de préstamo, el ‘Verdolaga’ comenzó entrenamientos con 32 futbolistas.

Varias fueron las novedades que se presentaron en este arranque de pretemporada. Nombres como el de Cristian Blanco y Yeiler Góez regresaron a los entrenamientos, mientras que otros como Juan Pablo Ramírez, Deiner Quiñones y Brayan Rovira aún están en duda.

Aunque estos últimos tres aún pertenecen al cuadro verde, sus futuros aún no se ha definido. Por esta razón aún no se han presentado a las prácticas con sus compañeros. Mientras se definen dónde continuarán sus carreras, en el cuerpo técnico no cuentan con su presencia. Sin embargo hay uno de ellos que es del gusto del técnico brasileño y con el que le gustaría contar.

Así lo confirmó en la tarde de este jueves durante su primera atención a medios de comunicación de este 2023. El timonel verdolaga aseguró que si bien tiene un número importante de jugadores en el medio del campo, le gustaría contar con Brayan Rovira.

“Sobre Rovira; tenemos una buena cantidad de jugadores en ese sector del campo. Están Gómez, Palacio, Duque, Góez regresó bien. Rovira está bien, espero que se pueda quedar con nosotros, es de Nacional, aunque no sé su futuro” indicó.

Brayan Rovira, jugador que estaba a préstamo en el Deportes Tolima, ya fue dirigido por Paulo Autuori en el año 2019. En aquel tiempo el volante había regresado luego de su paso por Envigado y Bucaramanga, y fue titular indiscutible en a equipo verde plagado de juveniles.