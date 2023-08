Una millonaria estafa es el escándalo del momento que sacude a Brasil, a través de una supuesta “pirámide”, la cual estaría funcionando a través de una de las empresas del crack brasilero Ronaldinho, quien fue llamado a declarar este miércoles, 23 de agosto, pero no se presentó.

Ronaldinho Gaúcho está atravesando de nuevo un lío judicial, el cual le podría provocar que de nuevo pague ‘cana’, como ya lo hizo en el pasado, ante una supuesta mala asesoría para invertir dinero a través de las criptomonedas.

(Vea también: James Rodríguez habló perfecto el portugués y dejó asombrado a más de uno)

El exjugador del Barcelona, AC Milan y el PSG, ya vivió esa desagradable experiencia al pagar varias semanas de prisión, luego de que se descubriera que ingresó a Paraguay con un pasaporte falso, razón por la cual fue arrestado. En ese entonces el campeón del mundo con la Selección Brasil en la cita orbital de Corea y Japón 2002, viajó a Asunción para hacer parte de la inauguración de un casino, cuando de un momento a otro fue arrestado por las autoridades paraguayas.

En aquella ocasión Ronaldinho fue capturado junto a su hermano Roberto de Asis Moreira por el porte ilegal de documento falso, un delito que en Paraguay se puede pagar hasta con cinco años de prisión.

Por fortuna el exfutbolista y su hermano tuvieron que pagar $ 1.600.000 dólares para tener libertad condicional. Mientras se desarrollaba el proceso judicial “Dinho” y su hermano pagaron casa por cárcel en un hotel en Asunción, en donde pagaban aproximadamente 700 mil dólares.

El 24 de agosto del 2020, cinco meses después de haberse iniciado el proceso judicial, Ronaldinho y su hermano Roberto fueron dejados en libertad luego de que ellos se declararan culpables. Por aceptar el delito Ronaldinho y Roberto tuvieron que pagar multas de 90 mil y 100 mil dólares.

(Lea también: Alias ‘Romario’, uno de los narcos más buscados por la Interpol, fue capturado en Medellín)

La Cámara de Diputados de Brasil citó a Ronaldinho pero no se presentó. Los dirigentes políticos quedaron disgustados ante el desplante del Balón de Oro del 2005, por lo que lo volvieron a citar para este jueves 24 de agosto. Si Ronaldinho no cumple la cita y no declara ante la Cámara de Diputados de Brasil, el caso se lo pasarán a las autoridades judiciales para que tomen medidas.

El caso que tiene a punto de pagar cárcel a Ronaldinho, que jugó en la ‘Kings League’ y se llevó mucha plata, es por una supuesta estafa a través de, al parecer, una pirámide. Una de las empresas del exjugador, 18KRonaldinho, estaría ofreciendo falsas ganancias monetarias del 2% diarios a través de criptomonedas para los inversionistas, quienes como mínimo tenían que pagar mínimo 30 dólares en monedas virtuales.

Lee También

La empresa de Ronaldinho fue constituida inicialmente como comercializadora de joyas y relojes, pero en esta ocasión la razón social tomó otro rumbo para, al parecer, tomar forma de una pirámide financiera.

Desde Brasil los abogados del exfutbolista del Barcelona, donde su hijo ahora juega, afirman que está siendo víctima de los estafadores, quienes estarían usando la imagen del exjugador para cometer supuestamente delitos por el que tendrían que pagar una condena los implicados.

Los supuestos inversionistas están demandando a la empresa 18KRonaldinho, por unos “61.2 millones de dólares por concepto de daños materiales”, informa el diario Mundo Deportivo de Barcelona. El medio agrega que “La denuncia fue interpuesta luego de que los inversionistas comenzaron a notar irregularidades en el manejo de sus activos”.

Desafortunadamente la vida de Ronaldinho se ha visto envuelta en escándalos, como por ejemplo cuando en el año 2019 le fueron confiscadas 57 propiedades a su nombre, todo porque no había pagado impuestos y multas que ascendían a alrededor de 2.3 millones de dólares.