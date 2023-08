Por no cumplir con el plan de desmonte voluntario, la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención de la sociedad Agropecuaria Achury Viejo de Felipe Rocha. También ordenó la suspensión inmediata de cualquier actividad.

La Supersociedades indicó que dio la orden de intervenir dicha sociedad el pasado 17 de agosto. La entidad comprobó que no se estaba cumpliendo el plan de desmonte, presentado por Felipe Rocha. Con este, se había comprometido a devolver la plata que había recaudado sin autorización de las autoridades.

En un comunicado, la Supersociedades explicó que realizó varios requerimientos a Felipe Rocha para que presentara el plan de desmonte. Sin embargo, este pidió un plazo adicional para enviárselo a los beneficiarios. Y solicitó que se le diera el 75 % de la aprobación.

No obstante, la entidad, en cabeza de Billy Escobar Pérez, decidió que no aprobaba el desmonte porque no cumplió con los requisitos legales.

“Se ordenó que, a través de la Dirección de Intervención Judicial de la Supersociedades, se adopten medidas como puede ser la intervención de Achury Viejo en toma de posesión de los bienes, haberes y negocios para devolver las sumas de dinero a los afectados”.

Así funcionaba la “pirámide” de Felipe Rocha

El caso de la supuesta pirámide dirigida por Felipe Rocha estalló en el primer semestre de 2023.

Según reportes de varios medios, más de 80 personas fueron afectadas. Rocha, a través de la Agropecuaria Achury Viejo (que se dedica a la crianza de toros), les prometió aumentar el 30 % de utilidad a cambio de una inversión de dinero para el engorde de ganado por 12 meses, como relató El Espectador.

“El señor Felipe Rocha empleó distintos medios para darle apariencia de veracidad al negocio que entabló con mi prohijado, valiéndose de engaños, falsas imágenes del supuesto ganado, información detallada con número y peso de novillos inexistentes”, se indicó en una denuncia presentada a la Fiscalía, citada por el mismo medio.

Solo una de las víctimas habría invertido más de $ 1.000 millones. Según reportes de personas que tienen cercanía con el caso, Rocha habría alcanzado a captar, de manera irregular, unos $ 82.000 millones.

Ante esto, el superintendente Billy Escobar hizo un llamado: “le recordamos a la ciudadanía tener precaución a la hora de invertir sus recursos, a consultar la realidad del negocio y si las personas que los ofrecen cuentan con los permisos para ejercer esa actividad financiera”.