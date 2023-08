El momento del América de Cali no es nada sencillo, pues la relación del cuerpo técnico con la hinchada no es la mejor, los resultados no lo acompañan y, pese a la gran inversión económica que hicieron para este año, actualmente están por fuera de los ocho clasificados y quedaron eliminados de la Copa Colombia.

(Ver también: Iago Falque podría renunciar al América de Cali; presidente del club habló al respecto)

Ahora, más allá de los resultados que no son positivos, lo que más preocupa a la hinchada y a las directivas son las formas de juego, ya que no hay un estilo establecido, les meten muchos goles y, por lo pronto, no hay reacción en ninguna zona de la cancha.

Todo eso parecía que iba a cambiar en el duelo con el Junior correspondiente a la séptima jornada de la Liga BetPlay, ya que en el primer tiempo el conjunto vallecaucano se fue ganando 1-3 con un doblete de Edwin Cardona y un autogol de Emanuel Oliveira. Sin embargo, para el segundo tiempo todo cambió, debido a que el equipo barranquillero salió con otra actitud y al final lo terminó remontando por 4-3 con gol al minuto 93 desde el punto penalti.

Ante esto, todo indica que al profesor Lucas González, del América, no le queda mucho tiempo al frente del equipo ‘escarlata’. Según informó el periodista Jaime Dinas, las directivas habrían llamado a un técnico experimentado para que tomara las riendas lo más pronto posible, por lo que la paciencia a los altos mandos habría llegado a su fin y ya estarían buscando a un nuevo líder para los jugadores.

Antes de dormir(11:37pm) tengo NOTICIA a hinchas de @AmericadeCali me acaba de llamar un DT reconocido en Colombia que los Dirigentes escarlatas, lo han contactado, ah les dejo claro que mañana hasta el Papa y desde el Vaticano, van a salir a desmentirme, pero el profe me llamó. pic.twitter.com/kkdttE7lk0 — Jaime Dinas (@JaimeDinas) August 24, 2023

De confirmarse la noticia, Lucas González, quien llegó proveniente de Águilas Doradas, tan solo habría estado al frente del conjunto vallecaucano durante siete compromisos, 5 de liga y 2 de copa, con un balance muy poco positivo: una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

Lee También

Qué partidos vienen para el América de Cali

Lo cierto es que el equipo marcha en el puesto 16 de la tabla de posiciones con 5 puntos, pero con dos compromisos menos que otros rivales, por lo que aún está a tiempo de recomponer el camino y así conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales del segundo torneo de 2023.

(Ver también: Cuáles son los jugadores mejor pagados de la Liga BetPlay; ninguno es del campeón actual)

Su próximo partido será en el clásico rojo del fútbol colombiano contra Independiente Santa Fe el domingo 27 de agosto a las 6:10 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Después viajará a Santa Marta para enfrentar al Unión Magdalena el miércoles 30 de agosto a las 6:15 de la tarde.