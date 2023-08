Miles de hinchas del Vasco da Gama recibieron este miércoles en el aeropuerto internacional de Rio de Janeiro al volante ofensivo francés Dimitri Payet, quien acaba de firmar con el histórico club, que lucha por mantenerse en la primera división de la liga de Brasil.

Portando banderas gigantes, bengalas y cantando a todo pulmón, los aficionados aguardaron varias horas apretados tras una valla de seguridad en el aeropuerto Tom Jobim (Galeao) para ver al jugador, que aterrizó este miércoles. Hecho similar se vivió en Bogotá con la Selección Colombia Femenina.

“Nuestro equipo pasa por un mal momento, lo precisamos mucho”, dijo a la AFP el estudiante de educación física Ranyelli Souza, de 22 años, mientras sostenía un cuaderno con la dedicatoria en francés: “Payet, je t’aime” (Payet, te amo).

“Es un ídolo en el Olympique de Marsella y estoy seguro de que se convertirá en un ídolo aquí también”, añadió.

Una hora después de aterrizar, Payet, de 36 años, apareció ante los hinchas, se subió a una tarima y se puso una casaca negra y blanca del club con su nombre y el número 10.

“Estoy feliz de estar aquí, de recibir este fervor de los aficionados y tengo muchas ganas de jugar a fútbol”, dijo el jugador.

Vasco da Gama fans going crazy for new signing Dimitri Payet as free agent from OM ⚪️⚫️💢

Background story: agent who brought is Túlio de Melo, former Brazilian striker who was Payet’s teammate at Lille. pic.twitter.com/aLhLiJoBaU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023