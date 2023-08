En la mañana de este jueves se conocieron más detalles de lo que pasó en el estadio Metropolitano. El origen de la bochornosa pelea entre futbolistas y policías tuvo su origen al interior del escenario deportivo.

Los jugadores del equipo pidieron protección cuando iban a salir del campo de juego y, según dicen, los uniformados no lo hicieron. Por el contrario, se rieron en la cara de los jugadores de América, quienes acaban de perder 4-3, con dos penales en contra.

Al parecer, Juan Camilo Portilla, volante de América, no estuvo contento con esto y tuvo algunas palabras con un policía, aunque de esto no hay imágenes aún. Lo que sí se ve en la grabación compartida por El Heraldo es que este uniformado intercepta al futbolista cuando va a salir del Metropolitano para imponerle un comparendo por “irrespeto a la autoridad”.

En las imágenes se ve cuando el policía está hablando con el futbolista y le cita el artículo por el que lo va a sancionar. Los demás miembros del América de Cali reaccionan y empieza una discusión entre ambas partes que se calienta con el pasar de los minutos.

En el video se escucha a un policía decir que Portilla no se puede subir al bus hasta que no se le imponga el comparendo y que, si lo llega a hacer, el vehículo no se puede ir. Estas son la imágenes grabadas desde el túnel que conecta los camerinos con la salida.

Así empezó la pelea entre los jugadores del América y la Policía en el estadio Metropolitano. pic.twitter.com/Xdb44F52NX — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) August 24, 2023

Juan Camilo Portilla insulta a policía que le quiso poner un comparendo

Luego de la pelea que se formó al lado del bus del América de Cali, el volante pudo ingresar y desde adentro mostró al policía que le iba a poner un comparendo.

Grave denuncia de algunos jugadores de América ante el presunto maltrato y burlas la policía al terminar el partido de @JuniorClubSA vs @AmericadeCali

El vídeo es una historia en Instagram del jugador Juan Camilo Portilla. pic.twitter.com/BAE2OzrNcO — Carlos Valencia (@cav770628) August 24, 2023

“Este señor policía comenzó todo desde el partido, cuando se nos reía en la cara por pedirle que nos protegiera de todo lo que nos tiraron desde la tribuna”, escribió en una publicación compartida en Instagram.

Adrián Ramos también se sumó a los señalamientos contra este uniformado del que aún no han dado a conocer su identidad y del que no es claro su número porque el cambio de uniforme no lo deja ver tan claro.