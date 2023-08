Jhon Solis es la tendencia por estos días en los partidos de Atlético Nacional, en las redes y en la prensa, debido a que sus grandes actuaciones lo han llevado a estar en el radar de varios equipos internacionales que han preguntado por sus condiciones económicas. Mucho se ha rumoreado acerca del futuro de Solis y el mismo jugador confirmó el interés de algunos equipos.

En el ‘Vbar Caracol’, Solis fue cuestionado acerca de que si le han hablado de las ofertas que tiene a lo que él responde: “Sí, claro. Por la repercusión es casi imposible que no me dé cuenta, aunque mi papá y mi empresario sí me lo comunican, pero, yo trato de estar concentrado en lo que tengo que hacer en la cancha, ellos ya se encargan de esas cosas”.

Otro de los temas que se confirmaron fue acerca de quién es su representante y se trata del caleño, José Levis que representa a varios jugadores del FPC; además, Solis agrego que “sí” se han acercado de manera oficial a su representante y a Atlético Nacional los equipos ingleses West Ham United y el Brighton.

Solis, de tan solo 18 de años de edad, ha sobresalido con el conjunto “verde”, se ha sabido ganar un lugar en el onceno de titular de William Amaral jornada tras jornada, ha logrado mantener su nivel y, debido a esto, ha llamado el interés de estos equipos de Inglaterra.

Recordemos que el equipo Talleres, de Argentina, ya había hecho una oferta por Solis, pero fue rechazada por la directiva verdolaga debido a que no cumplía las expectativas económicas y desde Nacional aseguran que no tienen ningún afán en vender al jugador, incluso, el periodista Carlos Antonio Vélez indicó que “será que un técnico como Lorenzo no mira a un jugador como Solis, como puede seguir pensando en Barrios si tenemos a Solis”.