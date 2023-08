El próximo domingo 27 de agosto, sobre las 4 de la tarde, el estadio El Campín de Bogotá recibirá a dos de las instituciones más grandes del fútbol colombiano que competirán nuevamente luego de la final del primer semestre: Millonarios vs. Atlético Nacional.

Los clubes llegan con realidades diferentes en este torneo, pues Nacional marcha tercero en la tabla de posiciones con 11 puntos, producto de 3 victorias y 2 empates en los cinco partidos que ha jugado, mientras que Millonarios es noveno con 8 unidades gracias a las 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas que suma en el campeonato.

Más allá de que seguramente el estadio va a estar lleno, por el momento del equipo, el rival y lo que significan estos partidos, al parecer habría una sorpresa y es que el cuadro ‘embajador’ no jugaría con su camiseta local como debería ser, sino con una alternativa que lanzaría Adidas a partir de ese día.

Aunque aún no es oficial, se trataría de una camiseta blanca con las mangas azules claras y las tres líneas de Adidas un poco más oscuras para darle ese contraste de tonos.

Con un diseño aún por confirmar, la nueva camiseta será la quinta camiseta de visita blanca que nos da Adidas en el ciclo actual (desde 2009). También será la primera vez en todo este ciclo que hay dos camisetas blancas seguidas, un diseño tras otro. pic.twitter.com/jr2zuadOwT — Alex (Taylor’s Version) ⭐16⭐ (@SirAlexMillos) August 23, 2023

En principio se creía que esta camiseta la estrenarían cuando comenzó el torneo, pero prefirieron darle prioridad a la negra que se hizo para concientizar a la ciudadanía acerca de la importancia de no arrojar basura a los mares y ríos antes que esta blanca, teniendo en cuenta que la pasada, que contaba con diferentes figuras en su tela, se vendió bastante bien en las distintas tiendas.

Esta sería la octava camiseta blanca que tendría Millonarios en este siglo, siendo unas más recordadas que otras, pero que en general todas gustan entre la afición.

Confirmado que Millonarios estrenará camiseta visitante en el próximo partido de loca, y que será blanca, hagamos un repaso de las camisetas alternativas de dicho color en el actual ciclo Adidas. Sorprendentemente han sido muy pocas. pic.twitter.com/IEWn06W6r3 — Alex (Taylor’s Version) ⭐16⭐ (@SirAlexMillos) August 23, 2023

Con lo que no está de acuerdo un sector de la afición es que al ser un partido tan importante y estando en condición de local, no se use el tradicional uniforme azul con pantaloneta blanca que es el que mejor identifica al equipo.

Cómo llega Millonarios a este compromiso

Antes del duelo con Nacional, Millonarios primero enfrentará al Deportivo Cali en el Clásico Añejo del fútbol colombiano este jueves 24 de agosto en Palmira a las 8:30 de la noche en un compromiso correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay.

Más allá de eso, no ha sido un gran inicio de campeonato para los dirigidos por Alberto Gamero, pues el equipo ha sufrido lesiones, su fútbol no convence del todo y la única incorporación para el segundo semestre, el mediocampista Daniel Ruíz, parece, hasta ahora, la ficha más alta de la plantilla.