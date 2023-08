Daniel Ruíz regresó a Millonarios luego de un desafortunado paso por el Santos de Brasil, histórico equipo que le abrió las puertas, pero donde el colombiano no pudo demostrar sus condiciones.

El jugador, en su momento figura en el club ‘albiazul’, decidió regresar a Millonarios para tener una nueva oportunidad de ganar un título con el equipo que lo dio a conocer en el fútbol colombiano. No obstante, Ruíz confesó que hubo otro club grande de Colombia que lo pretendió y lo quiso llevar, se trata de nada más ni nada menos que Atlético Nacional.

En entrevista con el Vbar, de Caracol Radio, el futbolista contó que antes de regresar a Colombia el equipo ‘verdolaga’ lo buscó e intentó convencerlo para vestir sus colores, pero él prefirió tener como prioridad a Millonarios.

El atacante confesó que el club paisa intentó tener una conversación con él para ficharlo, pero Ruíz les dijo que no.

Por otro lado, Daniel Ruíz habló de lo que sintió cuando vio el título de Millonarios. A pesar de haberse alegrado por lo conseguido, le dio nostalgia por no haber podido ser parte de la obtención del campeonato.

“Dolor no, tal vez un sinsabor por no haber estado en ese momento, al final ver a mis compañeros felices, al ‘profe’ Gamero que tanto que lo buscó, el proceso que muchas veces se le criticó porque no llegaban los títulos, creo que se dieron los resultados del trabajo del día a día de todo el grupo”, concluyó.