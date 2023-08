Junior atraviesa por una dura crisis deportiva en la que el equipo no despega ni en la Liga BetPlay ni en Copa Colombia, pese a tener una de las mejores nóminas del país.

A raíz de esta situación que tiene pendiendo de un hilo al estratega Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, en el programa ESPN F90 hablaron con Julio Avelino Comesaña, ídolo de la institución, quien se refirió a la posibilidad de regresar a la dirección técnica, teniendo en cuenta que, en caso de darse, sería la etapa once en el banquillo rojiblanco.

No obstante, la respuesta del colombouruguayo dejó confundidos a los hinchas barranquilleros, pues Comesaña señaló que nunca se fue de Junior, pero que entre sus planes no está volver a dirigir.

“Yo no puedo volver, nunca me fui. Yo estoy ahí en el Junior, es como otros jugadores que han estado muchos años y en momentos importantes. No es que vuelva o no vuelva a dirigir Junior, soy un hombre de aquí, estoy acá, pero yo no estoy pensando en la dirección técnica”, precisó.

#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol Nos acompaña el profe Julio Comesaña “Yo no puedo volver a Junior, porque nunca me fui”. ▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/jyuvGKL13p — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) August 16, 2023

En cuanto a lo que está pasando con el equipo, el DT con más títulos en Junior manifestó que los jugadores deben estar a la altura de lo que exige el club, por lo que aún tienen partidos para corregir el camino y soñar con pelear un título.

“Quiero recordar que alguna vez iba a salir en tanqueta con los jugadores, estaba Giovanni Hernández acá. Giovanni me dijo: ‘Julio, no nos montemos en la tanqueta, aguantemos aquí’. El Junior provoca todo eso a su alrededor, por la emoción, porque en la Costa es el equipo que puede darle transcendencia, que puede darle algunos logros, eso pasa desde La Guajira hasta Montería, llega el desespero y en este momento hay que tratar de pensar en lograr la armonía, porque si no hay armonía no hay armonía futbolística”, precisó.

Y añadió: “Los que están en el equipo deben prepararse para jugar, y hacerlo de la mejor manera para lograr los resultados, porque no hay otra cosa. Va el 25 % del campeonato, hay mucha tela por cortar y ojalá salga el sol rápido”.