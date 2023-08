La ‘kiss cam’ continúa haciendo de las suyas en los diferentes estadios de Colombia donde se lleva a cabo la Liga Betplay II, torneo en el que sigue sin levantar cabeza el Junior que dirige el técnico Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez.

Precisamente, en el partido que el cuadro ‘tiburón’ empató 0-0 frente al conjunto ‘volcánico’ en el estadio Roberto Meléndez, la cámara de besos no dejó escapar un momento que quedó en la retina de los junioristas y de quienes no le pierden la pista a los hechos relacionados con la farándula por tratarse de una modelo que tuvo un pasado sentimental con el futbolista Michael Ortega, ex Junior, Deportivo Cali, Once Caldas, entre otros clubes.

El lente de Win Sports, canal que transmite la liga profesional de fútbol colombiano, pilló a Laura Jaramillo, expareja y madre de los dos hijos de Ortega, con su nuevo amor en las tribunas del Metropolitano.

Cuando la cámara los enfocó en sus asientos, Jaramillo soltó una risa algo nerviosa y no tuvo más remedio que darle un beso en la boca a su enamorado, tal y como manda la ley del divertido reto de entretiempo creado por el mencionado canal para darle un aire jocoso a los partidos.

Acá, las imágenes del hecho:

Laura Jaramillo, ex del jugador Michael Ortega, pillada por la ‘kiss cam’ con quien sería su nuevo amor. pic.twitter.com/8muxFutFtf — Ana (@PuraCensura) August 14, 2023

Quién es el hombre que estaba al lado de Laura Jaramillo

En una reciente publicación de Instagram de Laura Jaramillo el nuevo amor de la modelo antioqueña se delató, quedando al descubierto su nombre y a qué se dedica:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Jaramillo (@laujaramillov)

“[…] Deseo de corazón que todas seamos felices y envíaselo a quien sepas que debe escuchar”, posteó Jaramillo en su cuenta de Instagram.

A esa publicación reaccionó el hombre con quien fue vista Jaramillo en el estadio Metropolitano de la capital de Atlántico, un médico que atiende en su consultorio en Cali, Valle del Cauca.

“Y si nos queremos mucho tiempo hasta que Dios quiera. Amar, vivir, reír y ser feliz”, comentó el galeno José Valencia en la publicación de la expareja del reconocido futbolista costeño.

Captura de pantalla: Instagram @laurajaramillov

