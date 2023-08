Informaciones de la prensa barranquillera aseguran este jueves que el ciclo de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez al frente del Junior de Barranquilla llegó a su fin.

(Lea también: ‘Curramba’, feliz con salida de ‘Bolillo’ de Junior; memes lo celebran como una estrella)

La eliminación en los octavos de final de la Copa Colombia ante Cúcuta Deportivo, equipo de la Segunda División, habría sido el detonante de una situación que venía siendo insostenible por el mal ambiente entre hinchada, medios locales y el plantel rojiblanco, en cabeza del técnico paisa.

Según el programa El Vbar de Caracol Radio, ‘Bolillo’ presentó la renuncia luego del compromiso en el estadio Metropolitano.

“A esta hora, ‘Bolillo’ Gómez no es más el entrenador de Junior de Barranquilla. La noche anterior presentó su renuncia. Se espera la oficialización por parte de los dirigentes”, publicó la cuenta de este programa a través de la red social X (antes Twitter).

Esta información también la confirmaron periodistas barranquilleros como Juan Salvador, por esta misma plataforma. “Hernán Darío Gómez no continuará como DT de Junior. Cuestión de tiempo para hacerse oficial y será muy difícil que se cambie la decisión de ambas partes”, aseguró Barcena.

Hernan Dario Gómez no continuará como DT de Junior. Cuestión de tiempo para hacerse oficial y será muy difícil que se cambie la decisión de ambas partes. Nos escuchamos a las 10 en #HablaDeportesRadio por @unica941 y plataformas digitales. @HablaDeportes

El periodista Carlos Antonio Vélez también soltó la información la mañana del jueves. “Me confirman desde Barranquilla que Hernán Darío renunció anoche aunque asistió a la conferencia de prensa. Es lo mejor para la salud mental de todos empezando por la de él. ¡A la espera de la confirmación oficial!”, escribió.

Gómez deja de ser el entrenador del Junior, luego de cinco meses de haber asumido el cargo en reemplazo de Arturo Reyes.

Cúcuta eliminó a Junior por penaltis en los octavos de final de la Copa Colombia por 4-3, después de ganar 2-1 en el tiempo reglamentario e igualar la serie 5-5.

Fallaron Vladimir Hernández y Pablo Rojas en el local, ambos atajados por Ezequiel Mastrolia que falló su cobro. Tras la dramática definición se presentó una fuerte protesta de la tribuna, incluso con objetos lanzados, contra ‘Bolillo’ Gómez.

Tras el encuentro, el timonel antioqueño volvió a dar polémicas declaraciones como: “Cuando el árbitro pitó penalti a favor de Junior, hubo gente en la tribuna insultando y tirando cosas. Y después estaban molestos porque hicimos el penalti. ¿Estos no son hinchas de Junior? Ese ambiente pesa”.

Una de las declaraciones que desató la inconformidad de los hinchas ‘tiburones’ las hizo en Valledupar cuando dijo, en rueda de prensa y ante una pregunta de EL PILÓN, que agradecía el apoyo irrestricto que le dio la afición vallenata a su equipo en una clara indirecta a los aficionados de Barranquilla.

“Estamos muy agradecidos, muy emocionante la llegada al hotel, el respeto por los jugadores, el aplauso a los jugadores, el trato en la tribuna a los jugadores. No hubo una braviada, no hubo un insulto, no hubo un coro maluco, o sea, nos vamos felices de lo que fue la hinchada aquí y sobre todo el respeto y el cariño”, manifestó ‘Bolillo’ en aquella oportunidad.