Un seguidor de ‘Su Majestad’ en Twitter le preguntó por qué estaba haciendo tantas exhibiciones. A Federer le pareció interesante ese interrogante y por eso decidió responderlo, entre miles de mensajes que recibe cada día.

“Me emociona ir a nuevos lugares, me da la oportunidad de jugar en nuevos estadios para diferentes fanáticos. Me encanta”, explicó el más veces campeón de torneos de Grand Slam en toda la historia. Federer volverá a Colombia después de siete años ya que en 2012 también protagonizó en Bogotá un partido de exhibición contra el francés Jo Wilfred Tsonga.

La respuesta de Federer a su seguidor en Twitter confirma lo dicho hace varias semanas por Manuel Maté, gerente de la empresa que concretó el regreso del suizo a Colombia, quien confirmó que fue Federer el que manifestó desde febrero de este año su deseo de volver a Bogotá y que esa situación ayudó bastante al momento de iniciar en serio las negociaciones para este partido de exhibición contra Zverev.

Roger Federer estará en Colombia, por lo menos, durante dos días. Además del partido de exhibición, el suizo figurará en un conversatorio y en una clínica de tenis (clase magistral). Además de visitar Colombia, el suizo hará una gira por Latinoamérica, en la que también jugará en México, Argentina, Chile y Ecuador.

En total, 10.250 boletas se venderán para el partido que se jugará en el Movistar Arena de Bogotá. De ellas, ya fueron compradas miles, y en los próximos días se conocerán las boletas disponibles y sus precios para la tercera etapa de venta.

It excites me to go to new places, it gives me a chance to play in new stadiums for different fans. I love it https://t.co/oXaiQQdP9w

— Roger Federer (@rogerfederer) October 9, 2019