Fernando Santos se va de la selección lusa luego de estar ocho años a cargo de la selección Portugal, en los que gano los primeros títulos para su país, la Eurocopa de Francia 2016 y la Liga de Naciones 2019.

En rueda de prensa, el nuevo entrenador de Portugal, Roberto Martínez, fue cuestionado por la continuidad de Cristiano Ronaldo: “Las decisiones de fútbol se tienen que tomar en el terreno de juego. No soy entrenador de tomar decisiones en el despacho” y recalcó que “El punto de partida es conocerlos a todos”.

Además, comunicó que en los próximos días se anunciará su cuerpo técnico y mencionó que “le gustaría incorporar un ayudante portugués, que haya sido jugador de la selección. Va a ser importante para el cuerpo técnico y nos dará una aceleración para el fútbol portugués. No creo en sistemas. Creo que hay que sacar el talento para ganar partidos”.

👁️ POV: acompanha de perto o dia 1⃣ do Mister Roberto Martínez! 📹 #VesteABandeira

👁️ POV: We’re showing you the Day 1⃣ of Coach Roberto Martínez 📹 #WearTheFlag pic.twitter.com/y5ULGpJb1f

— Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023