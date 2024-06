El italiano Roberto Baggio, Balón de Oro en 1993, fue víctima de un robo en la madrugada del viernes en su mansión en el noreste de Italia y resultó levemente herido, informó la prensa local.

El robo se produjo mientras el exfutbolista y su familia miraban en la televisión el partido entre Italia y España de la Eurocopa-2024.

Cinco hombres armados irrumpieron en la villa, situada cerca de Vicenza. Baggio intentó detenerlos, pero uno de ellos lo golpeó en la frente con la culata de su pistola.

Los delincuentes encerraron a Baggio y a su familia en una habitación mientras buscaban dinero y joyas en la casa.

Tras ser herido, Roberto Baggio recibió varios puntos de sutura en la frente. En una de las leyendas del fútbol de Italia.

🇮🇹 Roberto Baggio and his family were victims of a violent robbery while watching Italy-Spain last night.

➡️ A gang of at least five people, all armed, broke into the footballer’s villa and the former player tried to confront one of them and the thief hit him in the forehead… pic.twitter.com/BjbOaWZS9S

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 21, 2024