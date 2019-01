“La propuesta no cumple las aspiraciones del club”, señaló al respecto Antonio Char, presidente del elenco barranquillero, ante los medios.

Entre tanto, Díaz expresó que está a la expectativa de lo que pueda pasar, pues el tema lo manejan su representante con los directivos junioristas; además, Brujas de Bélgica también habría ofrecido 5 millones.

Luis Díaz, delantero de Junior por el que ofertó River: "La propuesta es muy buena. Si juego acá la Libertadores, no me puedo inscribir allá. Argentina es una plaza muy buena para llegar a Europa. Sería muy importante para mi carrera. Siempre lo he soñado" pic.twitter.com/H5SxNCTDcv

