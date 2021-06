“¿Entonces qué, mijitos? (…) Por aquí estamos entrenando, muchachos. Saludos pa’ Ecuador y pa’ Colombia, vea, aquí con el parcero [Carapaz]”, dice en su video el popular ‘Rigo’, quien hace parte del top 10 de favoritos al título del Tour de Francia gracias a su buena participación y carrera al cronómetro en la pasada Vuelta a Suiza.

Pero lo que más llamó la atención del video de ‘Rigo’ durante su entrenamiento fue cuando dijo, medio en broma y medio en serio: ““Estamos entrenando, y trabajando… en negocios”, comentario que fue recibido con una sonrisa por parte del ciclista ecuatoriano, que coliderará el equipo Ineos junto a Geraint Thomas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rigoberto Urán (@rigobertouran)

El comentario de Rigoberto Urán sobre “negocios”, tomado de forma literal, no es extraño, pues es bien sabido que el corredor antioqueño es un buen negociante y empresario, con sus tiendas Go Rigo Go, que venden ropa deportiva y elementos para practicar el ciclismo, y podría referirse a una alianza estratégica con Carapaz para expandir el negocio o poner uno nuevo en Ecuador.

Lee También

Algunos de los usuarios de Instagram que comentaron el video de ‘Rigo’ y Richard Carapaz lo felicitaron por ser un gran deportista y exaltaron su sentido de la sana competencia, al estar entrenando con un rival directo, de otro equipo:

“De admirar esa empatía de Rigo, sana competencia”, escribió Luis Nuñez 101.

Los colombianos que acompañarán a ‘Rigo’ en el Tour de Francia

El Tour de Francia empieza este 26 de junio y finalmente serán seis los ciclistas colombianos que tomarán la partida el sábado y representarán al país en la carrera de ciclismo más importante del mundo. Lo llamativo es que casi todos ellos llegan a la competencia con la ambición de ocupar un buen lugar en la clasificación general y tienen un palmarés importante que les da el beneficio de la duda en torno a si serán capaces de conseguirlo.

El pelotón nacional estará conformado por: Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Esteban Chaves y Sergio Luis Henao.

Quintana volverá a la carrera que le fue tan esquiva durante toda su carrera profesional y ahora son mayores las dudas sobre su posible figuración, teniendo en cuenta que su desempeño en la última carrera preparatoria, el Critérium del Dauphiné, no fue el mejor.

Sin embargo, siempre que estuvo saludable y no fue víctima de las caídas, el boyacense estuvo en el ‘top’ 10 de la competencia y llegó a ser dos veces segundo y una tercero, gesta que no muchos ciclistas han podido igualar.