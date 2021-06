El Ineos contará con al menos 4 hombres de peso que pueden asumir la capitanía en cualquier momento del Tour de Francia, pues son fuertes para la subida, potentes contra el reloj y con varios títulos de grandes vueltas encima.

La formación es encabezada por el galés Geraint Thomas, campeón del Tour en 2018 y subcampeón en 2019.

También aparece el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia en 2019, segundo en la Vuelta a España de 2020 y reciente triunfador en el Tour de Suiza.

Otra carta fuerte es el australiano Richie Porte, tercero en el Tour de Francia de 2020 y quien viene de imponerse en el Critérium del Dauphiné.

Cierra la baraja de capos el inglés Tao Geoghegan Hart, ganador del Giro de Italia 2020 y quien se estrenará en la ronda gala.

Junto a ellos estarán como pedalistas de apoyo gregarios de lujo, como el polaco Michal Kwiatkowski, el galés Luke Rowe, el neerlandés Dylan van Baarle y el español Jonathan Castroviejo, gregario de lujo para el título del colombiano Egan Bernal en el Giro de 2021.

Particularmente, no aparece ningún ‘escarabajo’ en esta convocatoria, pues Bernal y Daniel Felipe Martínez venían de competir en la ‘corsa rosa’, mientras que quedaron descartados Sebastián Henao, Iván Ramiro Sosa y Brandon Rivera.

De esta manera, el Ineos espera hacerle frente al robusto Jumbo-Visma, liderado por el esloveno Primoz Roglic, y al UAE Emirates del también esloveno Tadej Pogacar, campeón defensor.

Además, la plantilla británica busca recuperar su dominio en el Tour, que perdió la temporada pasada con Pogacar después de 5 años seguidos.

Acá, la nómina del cuadro inglés para la ronda gala, que se disputará entre el 26 de junio y el 18 de julio de 2021:

En video, así fue el anuncio del Ineos:

