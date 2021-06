De esta manera se confirmó que el equipo Israel Start-Up Nation tendrá en sus filas al 4 veces campeón del Tour de Francia (2013, 2015, 2016 y 2017) en sus filas, pero no será el líder.

Anteriormente, el equipo israelí había confirmado al canadiense Michael Woods como su capo para la ronda gala de este año. A pesar de ello, Froome, de 36 años, no ocultó la felicidad de regresar a la competencia que lideró durante años.

Después de la grave lesión que sufrió en el Critéríum del Dauphiné de 2019, Chris Froome no ha vuelto a su mejor nivel e incluso no ha podido quedar entre los 25 primeros en las etapas de las carreras en las que ha participado.

So incredibly happy to be back at @LeTour Thanks to everyone who made it possible @TeamIsraelSUN Never stop believing

“Después de 2 años fuera del Tour de Francia, no veo la hora de volver. Ha sido un viaje arduo desde mi accidente, pero esta ha sido una de mis mayores motivaciones. He trabajado incansablemente para llegar a donde estoy, y aunque mis ambiciones este año no serán como líder, espero sumar mi experiencia y apoyo al equipo lo mejor que pueda como capitán de ruta. Tenemos un fuerte contendiente en Michael Woods, y espero darlo todo por él y por el equipo en la batalla de París”, expresó Froome.

Rik Verbrugghe, director deportivo del Israel Start-Up Nation, dijo que no pueden desaprovechar la experiencia del ciclista británico y que por ello estará en sus filas para el Tour. Además, aseguró que se podrá ver a un mejor Froome, que irá evolucionando etapa tras etapa.

“Chris será nuestro capitán de ruta en el Tour de Francia de este año. Como cuatro veces ganador del Tour, no se puede subestimar el valor de su experiencia. Será extremadamente útil para el equipo durante la carrera”, expresó Verbrugghe.

El Tour de Francia 2021 iniciará el próximo sábado 26 de junio y su última etapa se correrá el 18 de julio.



We are happy to announce that @ChrisFroome, will line up for this year's Tour de France in the blue and white colors of ISN.

"After two years away from the Tour de France I can't wait to get back."





— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) June 15, 2021