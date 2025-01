Luego de hablar con Pulzo sobre la sorpresiva salida de Atlético Nacional, Efraín Juárez estuvo en el programa ‘Equipo F’ de ESPN y allí debatió con el grupo de panelistas sobre su paso por Colombia, los títulos conseguidos en el FPC y su futuro como entrenador.

Durante la conversación, hubo algunos momentos de tensión entre el estratega mexicano y los periodista Andrés Marocco y Melissa Martínez, quienes le recriminaron algunos episodios al mexicano, como las celebraciones y los casos de indisciplina en el plantel.

(Vea también: Millonarios confirmó salida de Falcao García y dio las razones: “Renta y patrimonio”)

Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención y fue la intervención con la que Melissa Martínez quiso cerrar el espacio en ESPN, al pedirle un consejo a Juárez para el nuevo entrenador de Nacional, Javier Gandolfi.

“Le tocó hacer de las duras esta noche, es la primera vez que nos vemos. Tenemos que suavizarla ya al final. Atlético Nacional anuncia a su nuevo entrenador, apenas hace un par de horas. ¿Qué consejo le puede dar uno al entrenador dejando la silla calientica todavía?“, dijo Martínez.

Ante ello, Juárez apeló a su memoria y usó una frase que le dijo el entrenador ‘Tuca’ Ferreti, para dar a entender que no da consejos.

“Eso me lo dijo el grande ‘Tuca’ Ferreti, un día me dijo eso, porque yo le pregunté y me respondió: ‘Cómo voy a dar consejos, los tendría que cobrar'”, precisó.