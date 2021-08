La última instancia con la que soñaba Yuberjen Martínez para continuar en su lucha por una medalla en los Juegos Olímpicos ya se agotó desde que el TAS falló a favor del japonés Tanaka, quien salió fuertemente golpeado en la pelea, aunque ellos dicen que la silla de ruedas es porque estaba enfermo.

Los dos abogados que estuvieron acompañando al pugilista colombiano hablaron en una rueda de prensa y explicaron que, de entrada, sabían que no sería una pelea fácil, pero que su intención era dejar un precedente para unas futuras oportunidades.

Lee También

Critican argumentos para defender a Yuberjen Martínez

La audiencia fue celebrada este miércoles y por casi hora y media estuvieron representantes de Comité Olímpico Colombiano (COC), Yúberjen Martínez, los abogados Félix Andrés Burgos y Luis Fernández, miembros del Comité Olímpico Japonés y de la Asociación de Boxeo Olímpico.

Sin embargo, el periodista Sebastián Heredia explicó en su cuenta de Twitter que “la defensa de Colombia basó sus argumentos en el anterior reglamento diseñado por AIBA y no en el nuevo implementado por el Comité Olímpico Internacional”.

La Aiba es la Asociación Internacional de Boxeo, una entidad que ha sido muy cuestionada en los Juegos Olímpicos y que por eso fue separada de esta edición. Por tal razón, dice el comunicador que trabaja para RCN Radio, “ahí se cayó todo”.

Heredia explicó que “los argumentos fueron débiles. No hubo conceptos de entrenadores o delegaciones con peso en el boxeo olímpico. Tampoco un análisis de la pelea en vídeo. Solo recortes e impresiones de medios colombianos. Por eso, además, quedó desestimada la reclamación“.

Sumado a eso, los argumentos fueron débiles. No hubo conceptos de entrenadores o delegaciones con peso en el boxeo olímpico. Tampoco un análisis de la pelea en vídeo. Solo recortes e impresiones de medios colombianos. Por eso, además, quedó desestimada la reclamación. — Sebastián Heredia Ferro (@sebheredia) August 4, 2021

(Vea acá: “Estarían actuando justamente”: Yuberjen, al conocer propuesta de darle dinero de medalla)

Abogados de Yúberjen Martínez dan su versión

En una rueda de prensa que le concedieron a los medios de comunicación luego de que acabaron la audiencia, Félix Andrés Burgos y Luis Fernández explicaron que esa era una pelea muy difícil de dar frente a los estrados judiciales del TAS, que tiene una comisión ad hoc para estos casos de los Juegos Olímpicos que necesitan solucionarse pronto.

Fernández dio a conocer claramente que era muy difícil probar si los jueces, uno de ellos peruano, actuaron de mala fe contra Yuberjen, pues eso sería lo único que haría voltear la decisión que se tomó en el cuadrilátero.

“Ir al TAS no es ir a atacar a los jueces porque ellos argumentan que no saben de boxeo sino de leyes. Lo que quisimos hacer fue mirar si los jueces habían actuado de mala fe y eso es un tema probatorio. Nosotros, por mucho que se hayan tenido los videos, por más que el atleta japonés haya salido en silla de ruedas, nosotros no tenemos una prueba que demuestre que los jueces incurrieron en algún tipo de falta disciplinaria. Lo presumimos y lo dijimos, pero para el TAS eso no es suficiente. Para demostrar eso hay que llevar pruebas que nosotros no tenemos. La audiencia se desarrolló en proteger esa integridad del deporte”, explicó.

Lo que sí dieron a conocer fueron las pruebas con las que intentaron demostrar que Yuberjen cumplió las reglas mejor que el rival, aunque eso no fue suficiente para ganar.

“Nosotros lo que hicimos fue mostrar video, fotos y artículos periodísticos de que Yuberjen había cumplido, y en en exceso, con los tres criterios (bajo los que puntúan las peleas) mejor que el atleta japonés y por eso había una mala fe de los árbitros. Nosotros creemos que eso no lo aceptó, pero estamos esperando a que salga la motivación final”, explicaron los abogados, pues primero se conoce la decisión y días después dan a conocer los argumentos de por qué se tomó dicha solución.

Uno de esos videos es en el que se ve a Tanaka salir en silla de ruedas luego de bajarse del ring de boxeo, aunque Yuberjen continúa expresando que desde su punto de vista él debió ser el ganador de esa contienda.