Desde que los jueces dieron como perdedor al colombiano Yuberjen Martínez en la pelea de cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio contra el local Ryomei Tanaka, quien salió en silla de ruedas del combate, muchos sectores tildaron de “robo” la decisión, incluido el propio pugilista.

Martínez ha hablado varias veces desde que terminó el combate, e incluso este miércoles señaló que creía que los jueces estaban viendo redes sociales en sus celulares, pero la pelea no, porque él dio los mejores golpes.

“Conecté los mejores golpes. […] Uno siente cuando realmente trabaja y hace las cosas bien. No me explico o no sé qué era lo que estaban viendo los jueces, si es era que estaban en YouTube, no sé qué pelea estaban viendo los jueces en realidad”, dijo el boxeador a Blu Radio.