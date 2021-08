Yuberjen Martínez —que reprochó la decisión de los jueces al terminar la pelea contra el japonés Ryomei Tanaka— volvió a cuestionarlos y aseguró en Blu Radio que le gustaría que le dieran una explicación pues en ningún momento se sintió perdedor.

“Conecté los mejores golpes. […] Uno siente cuando realmente trabaja y hace las cosas bien. No me explico o no sé qué era lo que estaban viendo los jueces, si es era que estaban en YouTube, no sé qué pelea estaban viendo los jueces en realidad”, declaró el boxeador.