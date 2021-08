Luego de la reunión entre los designados por el Comité Olímpico Colombiano (COC) para defender a Yuberjen Martínez, la Asociación de boxeo olímpico, los miembros del Comité Olímpico Japonés en el TAS, los dos abogados que estuvieron con el boxeador colombiano ofrecieron una conferencia de prensa en la que contaron cómo fue la diligencia en la que perdió Colombia.

Félix Andrés Burgos y Luis Fernández fueron los encargados de acompañar al pugilista colombiano, pero de entrada sabían que no sería nada fácil cambiar la decisión que se tomó sobre el cuadrilátero hace unos días.

“Los jueces del TAS argumentaron que ellos no son mejores árbitros que los que están en el campo de juego. Ellos no pueden entrar a analizar si un golpe fue bajo o no lo fue. Si hubo una caída o no la hubo. Ellos son abogados y no árbitros deportivos”, explicó Fernández.