La Selección Colombia de mayores le dio una alegría grande a los aficionados al fútbol en el país con el triunfo 2-1 sobre Japón. Con esa victoria los cafeteros, dirigidos por Néstor Lorenzo, cerraron su gira por territorio asiático con un balance positivo: empataron un partido y ganaron el otro.

Después de que terminó el juego contra los nipones, que se jugó en la mañana de este martes, las redes sociales explotaron con elogios para los jugadores del seleccionado nacional, en particular para Rafael Santos Borré, que con un gol de chilena le dio el triunfo a Colombia.

(Vea también: ¿Tomás Ángel se ganó cupo al Mundial? Metió 4 goles en paliza de Selección Colombia)

“Hermosísimo gol de chilena de Borré a Japón, con el que Colombia pasa a ganar 2 a 1. Un gesto técnico perfecto. La belleza, si va unida a la eficacia, siempre estará por encima de cualquier otro valor”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista argentino Hernán Barraza.

Otro aficionado posteó un trino en el que compara el gol que hizo Borré con los que hacía Oliver Atom en la serie de dibujos animados japonesa Supercampeones.

(Vea también: Los jugadores más caros de la Selección Colombia: James Rodríguez, Santos Borré y más)

Por su parte, el delantero barranquillero publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se mostró orgulloso por el buen trabajo que realizó el equipo nacional ante los japoneses. “Gran trabajo de equipo. Feliz por el gol con mi Sele”, escribió el jugador del Eintrach Frankfurt de Alemania.

Lee También

Gran trabajo de equipo. Feliz por el gol con mi Sele 🫡🇨🇴🤙🏻

Amazing work from the team. Very happy with the goal 🫡🇨🇴 🤙🏻 pic.twitter.com/vnWkzvbaAL

— Rafael Borré (@RafaelBorre_) March 28, 2023