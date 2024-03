Ramón Jesurún, máximo dirigente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró en Caracol Radio que Bogotá no está contemplada como una sede para la ‘Tricolor’, al manifestar que la capacidad de El Campín es pequeña comparada con el Metropolitano de Barranquilla y que en la ‘Arenosa’ están amañados los futbolistas habitualmente llamados por Néstor Lorenzo.

“El Campín está totalmente depreciado porque se construyó hace 60 o 70 años y es muy poco lo que le han hecho… Están inventando una APP (alianza público-privada) dizque para 45.000 personas, a mí me da risa eso”, dijo.

Y añadió: “¿De 45.000 personas el nuevo estadio El Campín? Entonces no pidan a la Selección Colombia nunca… No puede ser que la capital de la República tenga un estadio tan pequeño”.

A raíz de las palabras que usó Jesurún, Álvaro ‘El Tigre’ Córdoba, panelista de Pulzo Deportes, preguntó por los argumentos que tendría el presidente de la FCF para cerrarle las puertas a la capital, poniendo sobre la mesa si era asunto de estadio, altura o estrategia.

“Obviamente, el Metropolitano tiene mayor capacidad y todo bien, pero si El Campín se remodela cuál sería la razón para que la Selección Colombia no pueda venir a jugar a Bogotá. ¿El estadio? ¿La altura? ¿La estrategia?”, cuestionó.

Ante ello, Clara Támara, periodista de Pulzo Deportes, comentó que no es un tema de altura, sino que es más por el dinero que le han invertido al Metropolitano para adecuarlo para la Selección Colombia.

“Al final, el tema de la altura no es para Colombia porque le afecta a ambos equipos… Lo que yo sí creo que tiene que ver es que al Metropolitano sí le han metido plata y se ve, la diferencia es abismal, los camerinos, las zonas de entrenamiento, la silletería, los palcos y la grama… También por donde nació el presidente de la FCF, que es barranquillero y mientras él esté, la Selección va a jugar en Barranquilla”, precisó.

Fue en ese momento que ‘Rafa’ Cifuentes, conductor de Pulzo Deportes, manifestó que el Metropolitano es un estadio “parco y frío”, considerando que los aficionados no van a alentar sino a tomarse fotos.

“Saben qué es lo único que no me gusta de Barranquilla, es que es un estadio parco, frío, es un estadio que no alienta, que no hace sentir la localía en presión… Se volvió la moda de los ‘influencers’, de los paquetes de viajes”, finalizó.