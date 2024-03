El técnico argentino Néstor Lorenzo, quien no pierde desde que asumió el reto de la Selección Colombia, convocó a un total de 26 futbolistas para los compromisos frente a España y Rumania que se jugarán el 22 y 26 de marzo, respectivamente.

(Ver también: Cuáles fueron los borrados por Lorenzo para la Selección Colombia; Borja, Mier y más)

Dentro de dicha lista, que fue muy cuestionada porque hay varios jugadores con buen presente que no hacen parte de los llamados, aparece un jugador que en este semestre ha encontrado más regularidad, Yerry Mina, quien se ganó la titular en Cagliari y por eso es que el argentino confía en él.

Sin embargo, ahora le surgió un dolor de cabeza al entrenador con respecto a este jugador y es que no podría contar con él, ya que en la última práctica del cuadro italiano sintió una molestia muscular que no sería tan fácil de recuperar y por eso no alcanzaría a jugar los amistosos del combinado nacional.

Lee También

Yerry Mina se pierde la fecha Fifa con la Selección Colombia

Según dio a conocer el periodista Juan Salvador, de Habla Deportes en Barranquilla, el técnico ya tomó la decisión de sacarlo de la convocatoria y en su reemplazo convocar al exjugador de Atlético Nacional Juan David Cabal.

Sale Yerry Mina y entra Juan David Cabal a la convocatoria de la selección Colombia. — JuanSalvadorB (@JuanSalvadorB) March 15, 2024

Cabe recordar que Yerry Mina sintió una molestia en el gemelo izquierdo en un entrenamiento de esta semana, por lo que Claudio Ranieri, entrenador del Cagliari, no lo convocó ni siquiera para el juego contra el Monza correspondiente a la jornada 29 de la Serie A en Italia.

Ahora, en su reemplazo estaría Cabal, un futbolista de 23 años de edad quien luego de su gran paso por Atlético Nacional fichó por el Hellas Verona en Italia, destacando que en esta temporada apenas ha jugado 13 partidos en la liga local, ocho como titular y cinco entrando de cambio, y por eso es que su llamado sorprendería a más de uno.

(Ver también: “No prometo nada”: Ramón Jesurún le saca el cuerpo a título de Colombia en Copa América)

Cuándo juega la Selección Colombia

Por lo pronto, los jugadores se sumarán a la convocatoria la próxima semana para lo que serán los partidos frente a España, que se jugará en Londres el viernes 22 de marzo a las 3:30 de la tarde, y luego con Rumania, que será en Madrid el 26 de marzo a la misma hora.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.