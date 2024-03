Néstor Lorenzo publicó la lista de 26 convocados a la Selección Colombia para los amistosos previos a la Copa América 2024, entre los que resaltan referentes como James Rodríguez, David Ospina, Luis Díaz y Yerry Mina.

Sin embargo, hubo un nombre que causó revuelo por su ausencia y fue el de Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate, quien es el máximo goleador en la era de Martín Demichelis y en la presente temporada registra 11 anotaciones en 11 partidos jugados.

(Vea también: Excompañero de James en Selección, inconforme por verlo en la lista: “Yo no lo convoco”)

De hecho, varios periodistas y fanáticos del deporte rey manifestaron su inconformidad con la lista oficial, ya que Lorenzo le dio prioridad a hombres como Rafael Santos Borré e Ian Poveda, que tienen poca continuidad en sus clubes.

Por qué Miguel Borja no fue convocado a la Selección Colombia

A raíz de la controversia, el periodista Sebastián Heredia filtró, a través de su cuenta de X, la razón por la que Miguel Borja no fue convocado a la Selección Colombia.

Según el comunicador, el artillero cordobés no entra en los planes del cuerpo técnico ya que no se ajusta al esquema táctico y es por ello que no recibió el llamado para la gira europea.

“La decisión de no llevar a Borja es netamente de juego. De idea táctica. Entienden que por ahora su estilo no se acomoda del todo a la idea que pretende Lorenzo”, dijo.

Y agregó, a manera de opinión: “No podemos dejar de lado que la Selección Colombia es justamente eso, “selecciones” de jugadores para una idea de juego. No solo se puede tener en cuenta el momento y rendimiento, que claro que es importante, pero por eso son selecciones y no equipos de MVP”.

La decisión de no llevar a Borja es netamente de juego. De idea táctica. Entienden que por ahora su estilo no se acomoda del todo a la idea que pretende Lorenzo. Lo de Mier fue una decisión difícil pero lo más seguro es que para CA sí esté entre los 3 arqueros citados. — Sebastián Heredia Ferro (@sebheredia) March 14, 2024

Lee También

En cuanto a la ausencia de Kevin Mier, Heredia comentó que fue una “decisión difícil”, pero que, seguramente, el joven arquero estará en la lista de la Copa América 2024.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.