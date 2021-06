Todo parece indicar que a los directivos del Everton poco les importaron las amenazas que varios hinchas del club hicieron en los últimos días contra el técnico español Rafa Benítez. Los aficionados demostraron su rechazo contra el ibérico, quien dirigió hace más de 15 años al Liverpool y en ese entonces aseguró que los azules eran un equipo chico.

Este miércoles se conoció desde Europa, a través del reconocido periodista Fabrizio Romano, que Benítez firmará en las próximas horas un contrato de tres años con el Everton. El español ya habría arreglado su vinculación con el equipo inglés luego de dos semanas de negociaciones.

La inminente llegada de Benítez podría no caerle del todo bien a James Rodríguez. El español y el ’10’ coincidieron entre julio de 2015 y enero de 2016 en el Real Madrid. El técnico manifestó en un par de oportunidades su inconformidad con algunos viajes de James a la Selección Colombia y no le dio mucho juego durante los seis meses que estuvo al frente del banquillo blanco. En ese periodo, el zurdo solo disputó once juegos, de los cuales en nueve fue inicialista.

No por nada, en los últimos días han aumentado los rumores de que el volante colombiano está buscando su salida del club británico, en gran parte porque del equipo se fue el entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien lo llevó allá el año pasado y es como un padre futbolístico para él.

La prensa europea ha señalado que James le dio la instrucción a su representante de que le encuentre un destino atractivo en otro país y algunos clubes que se han mencionado han sido el Milán de Italia, el Napoli y el Atlético de Madrid.

El colombiano se encuentra en Estados Unidos disfrutando de sus vacaciones y dentro de una semana tendrá que viajar a Inglaterra para comenzar su pretemporada con el club inglés y definir su futuro.

Rafa Benitez finally signs his contract as new Everton manager until June 2024 after two weeks negotiations. He’s been approached by Italian clubs but Premier League job was his priority. 🔵🇪🇸 #EFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2021