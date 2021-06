La pancarta, que se viralizó en diferentes redes sociales, ha sido colgada cerca de la residencia de Benítez, que vive en la ciudad inglesa desde su antiguo trabajo en el histórico rival del Everton, el Liverpool FC.

Ha sido precisamente esta etapa previa de su carrera la que le está causando problemas, mientras se rumora su fichaje por el Everton, equipo que fue dirigido hasta hace un par de meses por Carlo Ancelotti (nuevo entrenador del Real Madrid).

Hace algunas semanas, otras pancartas con mensajes amenazantes para el técnico español fueron colgadas en los aledaños de Goodison Park, cancha del club ‘Toffee’ en el que milita James Rodríguez.

De concretarse los rumores, el fichaje del estratega de 61 años no sería tan conveniente para James debido a que ellos trabajaron juntos en el Real Madrid y el cucuteño no jugó muchos partidos con el ibérico.

El impreso local, igualmente, recordó que en 2015 el entrenador español se disgustó con el colombiano porque no quiso unirse a la pretemporada del club blanco en Australia, puesto que acababa de disputar la Copa América y pidió algunos días de descanso.

Aunque Rodríguez descartó volver al Real Madrid, el programa español El Chiringuito indicó que existe una posibilidad de que el mediocampista cucuteño vuelva al conjunto ‘merengue’ gracias a su buena relación con Carlo Ancelotti, con el que siempre ha jugado.

Esta es la pancarta con la que amenazaron a Rafa Benítez:

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX

— Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021