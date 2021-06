Real Madrid está en la búsqueda de los hombres que refuercen su plantilla para la temporada 2021-2022 y aunque entre los hinchas suenan los nombres de Kylian Mbappé y Erling Haaland, hasta el momento no han anunciado nada que ‘rompa’ el mercado.

Desde la llegada de Carlo Ancelotti se ha conocido la incorporación de David Alaba y la salida de Sergio Ramos, un recambio para la defensa que deja dudas. Sin embargo, rumores hay muchos y más cuando se trata de la súper chequera de Florentino Pérez.

Basándose en una supuesta información publicada en Gol Caracol, en El Chiringuito publicaron un tuit en el que hablan de un supuesto regreso de James Rodríguez al Real Madrid.

Aprovechando la buena relación de Carlos Ancelotti con el futbolista colombiano, en ese medio de comunicación señalaron que existe una posibilidad de que vuelva a vestirse de blanco, a pesar de que su salida del equipo fue por la puerta trasera.

Aunque sea poco probable, algunos de los hinchas del Real Madrid ‘saltaron’ por esta situación, pues el colombiano dejó buenos recuerdos en el inicio de su estadía en el club, pero el final fue muy malo.

Estas son algunas de las reacciones de los aficionados ‘merengues’ al mensaje escrito por este medio de comunicación:

Y es que no solo El Chiringuito le ha dado trascendencia a esta información. Citando palabras de Javier Hernández Bonnet, Mundo Deportivo habló de la supuesta opción que tiene James de volver al fútbol español para vestirse de blanco y hasta aseguran que debería bajarse el sueldo para que esto suceda.

En la transmisión de hace una semana, James habló sobre una posible oportunidad de volver al Real Madrid, aunque cerró la puerta, pues él aún tiene un año más de contrato y no se va a manifestar públicamente a favor de esa esta situación.

Sin embargo, junto a Camilo Zúñiga, con quien rajó de los exfutbolistas que trabajan en medios de comunicación, él manifestó que era poco probable que volviera a vestirse de ‘merengue’.

“No sé. Yo creo que no. Estamos viendo si me quedo otro año más ahí, está bien. No creo que Ancelotti me vaya a llevar al Real Madrid, creo que es un ciclo cerrado, pero aún estoy joven”, dijo James en ese live.