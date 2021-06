El español Rafa Benítez está muy cerca de convertirse en el nuevo técnico del Everton, según informó esta tarde Sky Sports, uno de los medios de comunicación más prestigiosos del Reino Unido.

De concretarse esa situación, la llegada del ibérico no sería tan conveniente para el colombiano James Rodríguez, teniendo en cuenta que ellos ya trabajaron juntos en el Real Madrid y el zurdo no jugó muchos partidos con Benítez como entrenador.

El español y el ’10’ coincidieron entre julio de 2015 y enero de 2016. Benítez manifestó en un par de oportunidades su inconformidad con algunos viajes de James a la Selección Colombia y no le dio mucho juego durante los seis meses que estuvo al frente del banquillo blanco. En ese periodo, el zurdo solo disputó once juegos, de los cuales en nueve fue inicialista.

“Rafa Benítez está cerca de asumir el cargo de entrenador del Everton luego de conversaciones positivas con la directiva de Goodison Park. Sky Sports News se enteró de que el español era la opción número uno anoche y ahora se le ha ofrecido el trabajo“, detalló el medio de comunicación británico este miércoles.

En las últimas semanas se había especulado con que el portugués Nuno Espíritu Santo era el máximo favorito para suceder a Ancelotti en el club azul de Liverpool, pero todo parece indicar que esa posibilidad se fue esfumando con el paso del tiempo.

Lee También

James está de vacaciones y todavía tiene unas tres semanas libres por delante. La pretemporada del Everton comenzará apenas en la segunda semana de julio, por lo que el mediocampista podrá seguir disfrutando tiempo junto a su familia y amigos entre Colombia y Estados Unidos, como lo ha hecho desde los primeros días de este mes.

BREAKING: Rafa Benitez is close to taking over as Everton manager following positive talks with the Goodison Park board.

Sky Sports News learned that the Spaniard was No 1 choice last night and has now been offered the job.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 16, 2021