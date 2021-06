green

La temporada no terminó de la mejor forma para el Everton, debido a que no pudo conseguir la clasificación a alguna de las competiciones europeas (UEFA Champions League o UEFA Europa League), después de haber realizado una importante inversión en fichajes; además, el proceso que venía trabajando con Ancelotti terminó de una forma inesperada.

El objetivo del club es buscar rápidamente un entrenador que tome el mando de la plantilla y empiece a planear lo que será la próxima edición de la Premier League de Inglaterra. Antonio Conte, Rafael Benítez y Steven Gerard son algunos de los nombres que se han rumorado, pero ninguno tomó fuerza.

Uno de los entrenadores más sonados fue Nuno Espírito Santo; de hecho varios medios internacionales lo ponían como uno de los candidatos más fuertes. No obstante, como dijo Liverpool Echo, “Nuno Espirito Santo parece estar listo para unirse al Crystal Palace”.

El medio especializado en los hechos de la ciudad de Liverpool explicó que otra de las posibilidades era David Moyes, técnico que ya dirigió a Everton y obtuvo resultados positivos que le permitieron llegar a Manchester United; sin embargo, este se quedaría en West Ham.

Por ello, Liverpool Echo comentó que a Everton no le disgustaría contratar a un entrenador que no tenga experiencia en Premier League, ya que las posibilidades que tenían parecen que no llegarán a los ‘Toffees’.

Con respecto al tema de James Rodríguez, se han creado algunos rumores de una posible vuelta de James Rodríguez al Real Madrid por su vínculo con Carlo Ancelotti; sin embargo, es difícil que el colombiano regrese a España y, por ahora, no se han conocido acercamientos.