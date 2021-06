Carlo Ancelotti fue confirmado este martes como nuevo entrenador del Real Madrid y con el paso de las horas se van conociendo más detalles sobre su regreso al club blanco, que se concretó mucho más rápido de lo que imaginaba el mundo futbolístico.

El italiano estuvo en el equipo español durante dos temporadas (de 2013 a 2015) y en ese periodo se ganó un lugar en la historia de esa institución por ganar la décima Champions League, la que tanto se hizo desear entre la afición madridista. Ese título, su experiencia y su perfil conciliador fueron los que hicieron que en un par de días la directiva del Real se olvidara de candidatos como Antonio Conte, Mauricio Pochettino y Raúl, para enfilar baterías por el popular ‘Carletto’.

Ancelotti tenía contrato vigente con el Everton, pero él no quería desaprovechar el hecho de que el Madrid lo llamara. Tales eran las ganas del italiano de volver al club blanco que firmó un contrato con un sueldo menor del que percibía en el equipo inglés.

Oficialmente, se informó que Ancelotti firmó un contrato por tres años con el equipo español, sin dar mayores detalles sobre las cifras que se manejaron en el mismo. Sin embargo, el periodista Tancredi Palmeri, uno de los más prestigiosos de Europa, estableció que el italiano aceptó regresar al banquillo blanco por un sueldo anual de 6 millones de euros.

Esa cifra es más llamativa aún si se tiene en cuenta que representa prácticamente la mitad del salario que tenía el estratega en el Everton. Desde el año pasado, medios británicos informaron que Ancelotti tenía un sueldo más de 12 millones de euros por temporada en el club inglés.

Mañana miércoles, Ancelotti será presentado oficialmente en las instalaciones del club español y a las 11:00 a.m. hora colombiana ofrecerá su primera rueda de prensa.

Lo que muchos se preguntan en Colombia por estas horas es si el italiano volverá a abogar por James Rodríguez y lo llevará al Real Madrid, pero de esa posibilidad se ha hablado muy poco en los medios españoles y británicos. Mientras tanto, en las redes sociales no paran de publicarse memes sobre el volante colombiano.

Ancelotti has agreed to cut his salary from 8m€ to 6m€ to join Real Madrid.

As far as I remember, it’s the first time ever that a manager joins Real Madrid earning less compared to his immediately previous job.

And it strikes even more being Florentino’s Real Madrid!

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 1, 2021