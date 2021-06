James Rodríguez será dirigido por un nuevo entrenador. Claro está que la partida de Ancelotti es un golpe para el jugador, quien le manifestó a ESPN, en abril, que el italiano fue clave para su llegada al Everton: “Lo digo con mucha sinceridad. Si no estuviese acá Carlo, yo no hubiese venido”.

(Vea también: Ancelotti pasa al Real Madrid y burlas a James no tardan en aparecer)

Por ello, ya se evalúan algunas de las posibilidades que podrían ocupar el puesto que Carlo Ancelotti dejó . En esta ocasión, el exjugador de Liverpool Jamie Carragher, en Telegraph, propone que “Rafa Benítez debería estar en la cima de la lista del Everton para reemplazar a Ancelotti”; así lo comentó en su cuenta de Twitter:

Rafa Benitez should be at the top of #Everton’s list to replace #Ancelotti a better manager than any of the other candidates. But would Rafa managing Liverpool be too much of a turn off for the Everton supporters 🤷🏻‍♂️

https://t.co/xluGuhCbOO

— Jamie Carragher (@Carra23) June 1, 2021