El equipo inglés, en el que juegan James Rodríguez (desconvocado de la Selección Colombia) y Yerry Mina, aseguró que estaba feliz de encontrarse con e conjunto colombiano dirigido por Alberto Gamero, en el torneo de la Florida Cup que se jugará en julio.

Para enviar el amistoso mensaje, Everton publicó una foto de James y Mina celebrando.

“Hola, Millonarios F.C. Estamos felices de encontrarnos con ustedes en la próxima Florida Cup. ¡Vamos Colombia! ¡Vamos los Blues!”, se lee en el trino del equipo de Liverpool, que aparece a continuación:

El partido de Millonarios contra Everton se hará el 25 de julio, fecha en la que también se enfrentarán Arsenal (de Inglaterra) y el Inter de Milan (de Italia), los otros competidores del cuadrangular internacional que se organiza en Estados Unidos con público.

Los dos ganadores de esos partidos se enfrentarán el 28 de julio, por el título de la Florida Cup —confirmó el evento— mientras que los perdedores disputarán el tercer y cuarto lugar.

La organización tiene planes desde 44 dólares, unos 160.000 pesos colombianos, más impuestos, que incluyen los dos partidos diarios. Los cuatro enfrentamientos cuestan desde 90 dólares, unos 327.000 pesos, más impuestos.

La venta de tiquetes empieza este martes, pero solo para personas que ya han asistido a versiones anteriores de la Florida Cup y otros grupos selectos. Para el resto del público, las ventas se abrirán este miércoles.

Este es el trino donde el torneo anuncia los 4 competidores de este año:

The 2021 Florida Cup field is set and we’re coming in 𝕙𝕠𝕥!

⚽️@Arsenal

⚽️@Inter

⚽️@Everton

⚽️@MillosFCoficial https://t.co/QVvpk2GsAB#FloridaCup #ReadyForUniversal pic.twitter.com/B8NXaFfEav

— Florida Cup (@Florida_Cup) June 2, 2021