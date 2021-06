Faustino Asprilla dijo en el canal ESPN que entiende si James Rodríguez deja al Everton, equipo de la ciudad de Liverpool, y se marcha a un mejor lugar para vivir.

Rodríguez ha sonado últimamente para ir al Milan de Italia, por lo que el popular ‘Tino’ le recomendó que si la posibilidad es real, la tome sin dudarlo un segundo.

Lee También

“Si a mí me ponen a elegir Liverpool o Milán, ni me pongo a pensarlo. De Liverpool a Milán, como ciudad, hay una diferencia enorme”, manifestó Asprilla.

Frente a este comentario, el también panelista Andrés Marocco replicó expresando que James no tiene que pensar en su juego y no en si le gusta o no el sitio en el que está.

Fue así como, el ‘Tino’ se acomodó al decir que con el cambio de equipo, Rodríguez debe buscar acción en la Champions League, pues Everton no tiene competencia internacional.

“James quiere jugar Champions; él ya tiene el pase en la mano y puede decidir para dónde ir sin depender del Real Madrid”, apuntó al hacer referencia que el Milan está clasificado para esa competición.

Los rumores sobre la posible salida de James Rodríguez de su actual escuadra tienen que ver con la partida de ese club del entrenador italiano Carlo Ancelotti, quien lo llevó al plantel y le daba la oportunidad de ser titular, lo que con otro estratega podría cambiar.

Asprilla apoya a James para salir del Everton

En video, las palabras del exfutbolista (desde el minuto 1:33):