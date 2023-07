‘El Tigre’, como se le conoce al atacante colombiano, celebró esta semana el nacimiento de su quinto hijo acompañado de su esposa Lorelei Tarot y de salir de España buscaría un lugar donde sume minutos en cancha y le den la estabilidad familiar que él requiere.

Pese a que Falcao aún tiene contrato vigente con Rayo Vallecano hasta junio de 2024, su continuidad en el equipo de Vallecas no ha sido la indicada. En la pasada temporada estuvo en cancha en 27 de los 38 de Liga española (solo 7 como titular).

Por esta razón, Falcao buscaría un club en el que pueda tener mayor continuidad. De hecho, Millonarios había establecido negociaciones con el atacante de la Selección Colombia para una posible llegada al equipo.

Sin embargo, estas conversaciones no llegaron a buen puerto y esa posibilidad se esfumó.

Cuando se pensaba que después de su fallida negociación cumpliría, al menos, el resto de año en suelo ibérico, Fabrizio Romano, periodista italiano experto en transferencias internacionales, señaló que Falcao está dentro del plan de la Liga Saudí para atraer estrellas del balompié mundial.

“Los clubes saudíes han iniciado contactos para explorar posibles movimientos. Las discusiones se llevarán a cabo, ya que el plan para traer estrellas no se detiene y Falcao está incluido en la lista de saudíes”, dice Romano en su cuenta de Twitter.

Radamel Falcao, one more to watch for Saudi league this summer. Understand Saudi clubs have started contacts to explore potential move. 🇨🇴🇸🇦

Discussions will take place as plan to bring in stars doesn’t stop and Falcao is included in Saudis list. pic.twitter.com/oGlw79G0pL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023